Будет морозно: кузбассовцам рассказали о погоде в начале весны

В Кузбассе начало марта будет аномально холодным, температура ночью местами опустится до -40 градусов, сообщает Сiбдепо .

По данным «Западно-Сибирского УГМС», в ночь на 28 февраля в регионе ожидается от -30 до -35 градусов, местами до -40. Днем столбики термометров покажут от -18 до -23, местами от -11 до -16 градусов. Пройдет небольшой снег, в отдельных районах возможна изморозь, на дорогах прогнозируется сильная гололедица.

В ночь на 1 марта температура составит от -29 до -34 градусов, местами до -39. Днем воздух прогреется до минус 17–22, местами до минус 11–16 градусов. Ожидается небольшой снег.

2 марта морозы сохранятся. Ночью по области будет от -27 до -32 градусов, местами до -38. Днем температура повысится до минус 14–19, в некторых районах — до минус 8–13 градусов. Ночью возможен небольшой снег, днем осадки не прогнозируются.

