Глава ГУР Буданов*: убитый летчик Кузьминов не заботился о своей безопасности

Глава украинской разведки Кирилл Буданов* назвал главную ошибку убитого в Испании летчика-перебежчика Максима Кузьминова. По его словам, пилот не заботился о своей безопасности, сообщает РИА Новости .

Буданов* назвал поведение Кузьминова типичной психологической ошибкой. У летчика появились деньги, он расслабился. Такие люди перестают следить за своей безопасностью.

«Вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: „Ты знаешь, кто я?“, „Вот ты же никому, только вот тебе говорю“» — заявил Буданов*.

Он также отметил, что Кузьминов приглашал к себе девушек и рассказывал им о своей жизни. Убийство летчика Буданов* назвал и ошибкой ГУР. По его мнению, за пилотом нужно было присматривать.

Тело Кузьминова было найдено в Испании 19 февраля. До этого пилот по заданию украинской разведки угнал из Курска российский вертолет Ми-8.

По информации американской газеты The New York Times, убийцы Кузьминова выстрелили в него 6 раз. Нападавших было двое. Они окликнули пилота и сразу открыли огонь из пистолета Макарова.

* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.