БТИ Подмосковья поучаствовало в дне открытых дверей университета по землеустройству

БТИ Московской области поучаствовало в дне открытых дверей, организованном государственным университетом по землеустройству. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Основная цель мероприятия заключалась в привлечении внимания студентов и молодых специалистов к профессиям в сфере землеустройства, кадастра и геодезии. В рамках мероприятия наши специалисты провели консультации для студентов, рассказав о перспективах трудоустройства в БТИ Московской области.

Мероприятие собрало более 550 участников, среди которых были как студенты, так и молодые специалисты. Более 100 человек выразили заинтересованность в том, чтобы пройти практику в нашем учреждении и связать свою профессиональную карьеру с нашим учреждением.

ТОП-3 профессий БТИ Московской области, вызвавших наибольший интерес у участников мероприятия:

Кадастровый инженер;

Геодезист;

Инженер по технической инвентаризации.

День открытых дверей предоставил студентам уникальную возможность глубже изучить выбранные направления и оценить карьерные перспективы в этих областях.

Завершился праздник торжественным моментом, первый заместитель генерального директора БТИ Московской области Татьяна Алексеевна Люлина, в рамках полномочий и. о. генерального директора БТИ Московской области Нелли Александровны Алексеевой, приняла в подарок книгу с пожеланиями и подписью автора — академика Российской академии наук, доктора экономических наук, профессора, заслуженного землеустроителя РФ, заведующего кафедрой кадастра недвижимости и землепользования Государственного университета по землеустройству Николая Васильевича Комова.

БТИ Московской области благодарит Государственный университет по землеустройству и его сотрудников за теплый прием.

«Мы рады принимать участие в таких мероприятиях, которые только укрепят сотрудничество с Государственным университетом по землеустройству. Мы уверены, что молодые специалисты найдут в нашем учреждении возможности для профессионального роста и реализации своего потенциала, а наше партнерство позволит создавать новые перспективы для развития отрасли и подготовки высококвалифицированных кадров», — подчеркнула и. о. генерального директора БТИ Московской области Алексеева Нелли Александровна.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.