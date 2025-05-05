В годы Великой Отечественной войны миллионы людей отдали жизни за свободу и будущее Родины, а те, кто выстоял, прошли через невероятные испытания, чтобы ныне живущие поколения могли жить под мирным небом. Сегодня история повторяется — в зоне спецоперации борьбу с неонацизмом продолжают наследники поколения победителей.

Герои того и этого времени — в самом центре внимания властей всех уровней. Все, кто в тылу — сплотились, всех объединяет одна общая цель — помочь нашим парням приблизить долгожданную победу, повторить подвиг дедов и прадедов 80-летней давности.

О преемственности поколений, о том, какую поддержку получают ветераны войны, участники спецоперации, а также какие мероприятия запланированы к главному празднику — 9 Мая — в нашем интервью рассказал секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

— Недавно состоялась патриотическая акция — «Диктант Победы». Сколько приняло участие жителей Московской области? Как все прошло?

Партия «Единая Россия» с 2019 года выступает организатором «Диктанта Победы». В этом году он прошел 25 апреля на площадках по всему региону. И мы видим, как с каждым годом акция набирает обороты и приобретает популярность — в сравнении с прошлым годом в этом в ней приняли участие почти на 10 тысяч человек больше.

К диктанту были подготовлены 9 уникальных площадок. Это музей «Бородино», аэропорт «Шереметьево», Перемиловская высота, Государственный Военно-Технический Музей, музей «Зоя», а также Военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Российский университет кооперации, центр «Авангард» в парке «Патриот», Главное управление Росгвардии по Московской области.

Такие локации выбраны неслучайно — это символы героизма и мужества нашего народа в годы войны. Также среди них — важные образовательные центры, где можно узнать больше о событиях того времени.

Каждая площадка была оборудована всем необходимым для комфортного проведения Диктанта, были организованы дополнительные мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи. Все прошло отлично.

Я также принял участие в акции и написал Диктант в Красногорском филиале Музея Победы — в одном из немногих, целостно и структурно представляющих историю Второй мировой войны. Особое место в экспозиции занимает тема военного плена и спецпропаганды в годы Великой Отечественной войны. Именно сюда, после пленения, был доставлен командующий 6-й армии вермахта фельдмаршал Паулюс, сыгравший впоследствии весомую роль в Нюрнбергском процессе над фашистскими оккупантами.

— Есть инициатива о наделении всех участников войны званием «Почетный гражданин» региона, города или муниципалитета?

Да, эта инициатива Минобороны поддержана Владимиром Путиным. Также он поручил представителям власти лично встретиться со всеми ветеранами для этого.

Мы в Московской области эту работу проводим. Например, наш Губернатор Андрей Воробьёв вручил звание «Почетный гражданин Московской области» ветерану Великой Отечественной войны Александру Григорьевичу Золотову из Балашихи, которому в сентябре исполнилось 103 года. Александр Григорьевич прошел всю войну — принимал участие в обороне Москвы, Курско-Орловской битве, наступательной Висло-Одерской операции и освобождении польских городов от немецко-фашистских захватчиков.

Также решением Мособлдумы это звание присвоено жительнице Орехово-Зуево Александре Семеновне Алешиной, которая в ноябре 1941 года рыла противотанковые рвы под Наро-Фоминском. А в 1942 году одной из первых записалась на курсы снайперов. И жителю Серпухова Николаю Ивановичу Козлову — он отправился на фронт в 16 лет и прошел путь от Москвы до Кёнигсберга. Был четырежды ранен. За выполнение боевого задания награжден Маршалом Советского Союза Жуковым. Добытая юным разведчиком информация о переброске фашистских войск имела огромное значение.

Кроме того, в юбилейный год все ветераны получили памятные медали, которые символизируют их героизм и преданность Родине.

Я выполнил почетную миссию и вручил ветерану Марии Федоровне Остапенко юбилейную медаль в честь 80-летия Победы. Мария Федоровна с начала войны заготавливала лес для нужд фронта. В 1942-м, восемнадцатилетней девушкой, была призвана в армию, служила в составе прожекторного батальона ПВО. Работала телефонисткой, связистом и прожектористом. Обороняла Тулу, Смоленск. Победу встретила уже в Минске.

Такие истории есть в каждом городском округе. Поэтому на местном уровне всем ветеранам присваивают звание почетных жителей муниципалитетов, в которых они проживают. Депутаты «Единой России», секретари местных отделений партии отнеслись к этому со всей серьезностью и ответственностью. Ни один Герой не забыт.

Также для ветеранов предусмотрены выплаты. Федеральная, согласно Указу Президента России Владимира Путина, составит от 55 до 80 тысяч рублей. В Московской области по поручению Губернатора Андрея Воробьева все ветераны получат дополнительную выплату от региона — от 40 до 70 тысяч рублей. Деньги поступят в проактивном режиме на счета ветеранов уже в мае.

В Московской области в настоящее время проживает порядка 490 фронтовиков и чуть больше 18 тысяч ветеранов. Это люди, которые в тяжелые годы испытаний отстояли независимость и целостность нашего государства. Мы были и всегда будем благодарны им за совершенный подвиг.

— В Подмосковье все усилия сейчас направлены на поддержку участников СВО и их семей. Как региональное отделение партии выстраивает эту работу?

За период проведения спецоперации региональное отделение регулярно направляет гуманитарную помощь, оказывало и продолжает оказывать серьезную финансовую помощь по заявкам самих бойцов.

Мы защищаем права ветеранов СВО, их близких, работаем над законодательными инициативами. В центре нашего внимания вопросы, касающиеся здоровья и реабилитации бойцов, соблюдения трудовых гарантий, предоставления льгот, пособий и социальных услуг. Все меры поддержки и законы формируются на основе запросов с личных встреч.

Первыми в стране мы сделали закрепление за депутатами всех уровней семей наших ребят, чтобы оперативно реагировать на запросы, быть на связи, оказывать необходимую помощь.

Для того чтобы работа велась еще более плодотворно Региональное отделение партии «Единая Россия» и Ассоциация ветеранов СВО в Подмосковье 10 апреля подписали соглашение о сотрудничестве. Наметили планы работы. В первую очередь это поддержка ветеранов спецоперации, защита их прав, помощь в обучении и трудоустройстве. Уверен, что во всех округах будет вестись совместная работа с Ассоциацией по этим и другим направлениям. А за 2 месяца работы уже заключены соглашения о взаимодействии с 43 муниципалитетами Московской области.

— Подмосковная «Единая Россия» запустила цикл региональных мероприятий «Успех в единстве поколений». Расскажите об этом.

Владимир Путин на протяжении многих лет подчеркивает важность формирования традиционных ценностей, таких как патриотизм, духовность и семья, которые являются основой нашего общества. За это наши парни и борются сегодня в зоне спецоперации. Так вот, главная цель проекта, чтобы наши дети, внуки, правнуки брали пример с тех, кто искренне служил и служит своей стране, разделяли ответственность за ее судьбу. Это гарантия того, что наша Родина всегда будет сильной и непобедимой. В проект будут входить различные патриотические мероприятия — встречи с ветеранами, Уроки мужества, наставнические программы и волонтерские инициативы.

Наша задача — привить в первую очередь молодежи основы патриотизма, опираясь на конкретные примеры. Мы должны всегда помнить знаковые даты, которые отсылают нас к великим подвигам, и рассказывать подрастающему поколению о героях прошлого и настоящего.

В рамках проекта мы открываем муралы, «Парты Героев».

Большое количество мероприятий проводят депутаты и на муниципальном уровне — что тоже очень правильно и важно. И всюду привлекаются наши дети, молодёжь. Ведь именно им потом нести славную историю своей страны и передавать знания будущим поколениям. Суть нашего проекта — опираясь на опыт наших предшественников, посредством новых, современных подходов, вести патриотическую работу в Московской области.

Сегодня мы сосредоточены на главном — приближается праздник, к которому мы готовимся всей страной — День Победы. Первое, что делаем, — вместе с волонтерами, неравнодушными жителями приводим в порядок памятники и мемориалы в Подмосковье. Это наш долг.

На данный момент большинство военно-исторических объектов уже благоустроили — помыли, убрали территорию, покрасили, поштукатурили, где это необходимо, а некоторые — капитально отремонтировали и реконструировали. Эта работа на особом контроле у депутатского корпуса.

Обязательно накануне 9 Мая и в сам праздник навестим наших уважаемых ветеранов. Из года в год мы делаем это красиво и торжественно — совместно с кадетами, юнармейцами, вокальными коллективами и оркестрами под окнами наших Героев. Благодарим их за Победу, поем песни и поздравляем с праздником. Также проведем наши партийные акции, среди которых — «Подарки ветерану», «Звонок ветерану», «Знамя Победы», «Парад у дома ветерана», «Письмо Победы», «Окна Победы».

В рамках федеральной акции «Сад памяти» с 15 апреля по 30 мая будет высажено более 66 тысяч деревьев и кустарников.

Нерушимая связь поколений — в сохранении памяти. Мы обязательно достойно проведем все запланированные праздничные мероприятия. Чтобы наша молодежь принимала в них самое активное участие. Нам важно, чтобы ветераны чувствовали заботу с нашей стороны. Помочь им — честь для нас. Как сказал президент: «Наш долг — делать все возможное, чтобы жизнь тех, кто спас нашу страну, была достойной и обеспеченной».