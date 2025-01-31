Брынцалов: задача «ЕР» на год — обеспечить большинство на выборах в муниципальные советы

На заседании президиума регионального политического совета секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов озвучил задачи к предстоящим выборам в муниципальные советы депутатов.

По словам Брынцалова, выборы в советы депутатов, которые состоятся в 10 городских округах, затронут свыше 1 миллиона избирателей. В городском округе Химки пройдут дополнительные выборы. Всего будет замещено 220 мандатов.

«Единый день голосования состоится 14 сентября, дополнительными днями станут 12 и 13 сентября. Исключение — Люберецкий объединенный округ, в котором выборы совета депутатов пройдут 13 апреля. Отмечу, что главная задача — обеспечить партийное большинство в избранных советах депутатов», — сказал секретарь регионального отделения «Единой России».

Он рассказал, что, в соответствии с Уставом на всех выборных территориях будет проведено электронное предварительное голосование.

«Старт предварительного голосования будет дан 3 марта. Этот партийный инструмент хорошо зарекомендовал себя в ходе прошедших кампаний. Процедура позволяет нам формировать списки кандидатов из тех людей, кто пользуется безусловной поддержкой избирателей», — сказал Брынцалов.

Игорь Брынцалов акцентировал внимание на участии в муниципальных выборах ветеранов специальной военной операции.

«Депутатский корпус „Единой России“ в Мособлдуме и Государственной Думе будет сопровождать муниципальные выборы в своих округах, и контролировать весь выборный процесс. Как и в прошлом году мы рассчитываем, что среди кандидатов будут представлены военнослужащие, участники СВО, те, кто на деле доказал преданность и любовь к своему Отечеству», — добавил Игорь Брынцалов.

В заключение Игорь Брынцалов рассказал, что с началом 2025 года началась подготовка к выборам в Госдуму и Мособлдуму. Они пройдут в 2026 году.

«Механизмы и подходы в реализации муниципальной выборной кампании будут учтены и, там, где это необходимо — пересмотрены. Ключевая задача — усилить позиции „Единой России“ в сравнении с 2021 годом. Это касается явки избирателей и процента поддержки партии», — резюмировал Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.