Брынцалов встретился с двумя крупными инвесторами из Балашихи

Председатель Мособлдумы в рамках рабочего визита в Балашиху встретился с крупными инвесторами. Игорь Брынцалов вместе с главой Сергеем Юровым первым посетили строящийся в округе объект — крупнейший распределительный логистический центр компании «Спортмастер», занимающий более 30 гектаров земли. Здесь планируется создать порядка 1,2 тыс. рабочих мест уже в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«В настоящий момент здесь ведется строительство девятой и десятой очередей. Инвестиции — более 7 млрд рублей. В здании девятой очереди разместят роботизированные системы хранения товаров. Открытие десятой очереди позволит консолидировать в одной локации все складские площадки „Спортмастера“. Запустить объекты на полную мощность планируют в следующем году», — рассказал Игорь Брынцалов.

За прошлый год компания перечислила в консолидированный бюджет Подмосковья свыше 300 млн рублей. А за 9 месяцев этого года — уже более 239 млн. Сейчас в компании трудятся порядка 2 тыс. человек.

«Еще одно предприятие, которое удалось посетить сегодня — это компания „Гравис“. Здесь сделали ставки на импортозамещение и производят металлокомпозитные панели для облицовки фасадов зданий, внутренних помещений, изготовления рекламных конструкций и многого другого. Здесь трудятся свыше 200 человек. За 2024 год в консолидированный бюджет Московский области предприятие уплатило свыше 26 млн рублей. За 9 месяцев этого года — уже 19 млн рублей», — отметил парламентарий.

В настоящее время компания готовит конкурсную заявку для участия в областном отборе на получение субсидии на возмещение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования. Субсидия предоставляется промышленным предприятиям в размере до 50% произведенных и подтвержденных затрат, но не более 20 млн рублей. Проведение конкурсного отбора планируется в ноябре. В Подмосковье за прошлые два года ее получили 64 компании на общую сумму более 639 млн рублей.

«Важно, чтобы такие крупные современные компании развивались дальше на балашихинской земле. Это дает возможность жителям найти достойную работу рядом с домом. Что касается всего региона, то в этом году по инвестициям в основной капитал планируем превысить отметку в 2 трлн рублей», — отметил Игорь Брынцалов.

По словам спикера регионального парламента, Подмосковье — привлекательный регион для инвесторов, в том числе благодаря комплексным мерам поддержки, упрощения процедур открытия и ведения бизнеса.

«В результате идет активное перевооружение подмосковной промышленности, приходят новые инвесторы, развивается сектор малого и среднего предпринимательства. 3 трлн рублей — проекты с таким объемом инвестиций находятся сейчас на сопровождении в Правительстве Московской области. Более 1 тыс. инвестиционных проектов заявлено в обрабатывающей промышленности — это современные заводы для квалифицированных рабочих», — добавил Игорь Брынцалов.

Всего в Московской области в систему АИС «Инвестор» занесено уже более 1700 проектов с планами по созданию свыше 418 тыс. рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.