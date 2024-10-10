Брынцалов рассказал о совершенствование мер поддержки участников СВО и их семей

Спикер Мособлдумы, секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов в ходе заседания фракции в областном парламенте заявил, что совершенствование мер поддержки участников СВО и их семей остается приоритетным направлением работы «Единой России» в Мособлдуме, передает пресс-служба партии.

«В общественную приемную, к депутатам поступают обращения от военнослужащих и их семей. Для решения ряда вопросов требуется координация действий различных министерств и ведомств как федеральных, так и региональных. Эта задача по-прежнему лежит на депутатах, членах фракции. Ранее мы провели большую работу и закрепили военнослужащих и членов их семей за парламентариями всех уровней», — рассказал Игорь Брынцалов.

Он также добавил, что поступающие вопросы касаются организации оказания медицинской помощи и реабилитации, предоставления принятых федеральных и региональных мер поддержки. Также есть запрос на оказание юридической помощи.

«Депутаты, члены фракции „Единая Россия“, в соответствии с поручением должны в проактивном режиме собирать вопросы и добиваться необходимых решений», — подчеркнул Брынцалов.

В свою очередь председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской областной думы Андрей Голубев добавил, что в Подмосковье действует единый стандарт мер поддержки участников СВО. Он включает в себя набор преференций и льгот. Среди них: льготы на уплату транспортного налога и ЖКУ, компенсация расходов на оплату газового оборудования, психологическая помощь и многое другое.

«В регионе приняты дополнительные меры поддержки участников СВО, например, единовременная мера поддержки на зубопротезирование. Также мы обеспечиваем бесплатным отдыхом детей наших воинов в оздоровительном комплексе „Литвиново“ в Наро-Фоминске. Там уже отдохнули 2420 детей», — рассказал Андрей Голубев.

Он также добавил, что в планах работы Мособлдумы — дальше расширять перечень мер поддержки для участников СВО и их близких.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.