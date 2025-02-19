Брынцалов: продолжаем совершенствовать меры поддержки для наших воинов и их семей

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с главой Балашихи Сергеем Юровым, Героями России Сергеем Лысюком и Иваном Клещеревым посетили областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту, который находится в Балашихе, передает пресс-служба партии.

Игорь Брынцалов рассказал, что им удалось посмотреть, как проходят занятия по подготовке операторов БПЛА.

«Зашли в классы тактической медицины, огневой и начальной военной подготовки. Интересно было узнать мнение о работе Центра действующего военнослужащего Ивана Клещерёва. Он отметил качественное оснащение центра, высокий профессионализм инструкторов и поделился своим опытом», — сказал Брынцалов.

Игорь Брынцалов отметил, что за плечами Ивана Клещерёва большой боевой путь, он служил в Чечне и Сирии.

«С самого начала СВО отправился на фронт. Под его командованием мотострелковый полк сорвал наступление неприятеля, уничтожил более 200 единиц вражеской техники. За проявленные мужество и героизм он был удостоен звания Героя России. На выбор жизненного пути Ивана Юрьевича повлияли примеры настоящих мужчин в его семье — деда-фронтовика, папы, а также дяди, который ушёл добровольцем во вторую Чеченскую кампанию. А назвали героя наших дней в честь дедушки Ивана, который освобождал Украину в годы Великой Отечественной войны», — прокомментировал парламентарий.

После официальной части визита в торжественной обстановке Игорь Брынцалов поздравил сотрудников пункта отбора бойцов на военную службу по контракту с наступающим Днём защитника Отечества. Поблагодарил их за добросовестную работу и вручил награды Московской областной Думы.

«Им удалось создать настоящий многофункциональный комплекс. Здесь можно оформить документы, пройти медкомиссию, проконсультироваться с юристами. Сегодня была возможность ещё раз убедиться, что и военная подготовка организована на высоком уровне. В этом огромная заслуга Сергея Ивановича Лысюка», — подчеркнул секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Он также выразил благодарность сидящим в зале воинам-контрактникам за решимость в трудную минуту встать на защиту Родины.

«Это волевой поступок, который вызывает глубокое уважение. Со своей стороны на региональном уровне мы продолжаем совершенствовать меры поддержки для наших воинов. Важно, чтобы они, их семьи, чувствовали нашу заботу», — сказал Брынцалов.

Он напомнил, что пункт был открыт по поручению губернатора Подмосковья два года назад. За это время сюда обратилось уже свыше 34 тысяч человек.

«Подавляющее большинство парней, а это более 28,5 тыс., заключили контракт и отправились служить. Каждым гордимся», — резюмировал Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд „Защитники Отечества“. Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.