Брынцалов поздравил военнослужащих с Днем войск национальной гвардии России
Торжественное мероприятие прошло в школе № 16 подмосковной Балашихи. В нем приняли участие секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава Балашихи Сергей Юров, замкомандира отдельной дивизии оперативного назначения им. Феликса Дзержинского Федор Маркин, представители трудовых династий, волонтеры, жители городского округа, сообщает пресс-служба регионального отделения ЕР.
В особенный для всей страны год 80-летия Великой Победы, который объявлен президентом РФ Годом Защитника Отечества, подмосковная «Единая Россия» запустила региональный партийный проект «Успех в единстве поколений». Это патриотический проект, направленный на сохранение памяти и укрепления единства нашей страны.
По словам Игоря Брынцалова, успеха как в ходе специальной военной операции, так и в той ежедневной работе всей большой команды Подмосковья можно достичь, опираясь на опыт предыдущих поколений и преемственность традиций в служении Родине.
«Сегодня мы наблюдаем максимальную консолидацию общества. Более 80% граждан поддерживают нашего лидера и одобряют его действия. Владимир Путин на протяжении многих лет подчеркивает важность формирования традиционных ценностей, таких как патриотизм, духовность и семья, которые являются основой нашего общества. Теперь стало очевидно, за что и ради чего сражаются наши ребята — за нашу страну, единую, сильную и суверенную. Они защищают свои семьи и тех, кто сегодня в тылу трудится на благо Победы. И наша задача — привить, в первую очередь молодежи основы патриотизма, опираясь на конкретные примеры. Мы должны всегда помнить знаковые даты, которые отсылают нас к великим подвигам, и рассказывать подрастающему поколению о героях прошлого и настоящего. „Единая Россия“ хранит память о Великой Отечественной войне, Героях сегодняшних дней. На постоянной основе проводятся патриотические мероприятия, в том числе „Диктант Победы“, открываются „Парты Героев“, муралы», — сказал Брынцалов.
Он подчеркнул, что поддержка ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких в Московской области ни на минуту не останавливается.
«Все депутаты, секретари местных отделений — все вовлечены в сопровождение семей. На сегодняшний день за депутатами закреплено 19 268 семей военнослужащих. Всего с начала СВО нами направлено порядка 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Важно, что помощь оказывается не только военным, которые сегодня на передовой, но и тем, кто вернулся с боевых позиций. Ветеранам СВО важно найти себя в мирной жизни, в том числе, и в общественно-политической работе. Это прямое поручение Президента», — прокомментировал Игорь Брынцалов.
Секретарь балашихинского отделения «Единой России» Сергей Юров добавил, что первое мероприятие в рамках масштабного проекта «Успех в единстве поколений» совпадает с празднованием Дня войск Национальной гвардии. И это особенно приятно и символично.
«Для нашего города и дивизии Дзержинского это не просто слова — это часть нашей жизни. Более 100 лет дивизия располагается на территории нашего городского округа, и множество поколений военнослужащих проживало и продолжает жить здесь. Я уверен, что это станет прекрасной и доброй традицией. Мы с гордостью продолжим цикл мероприятий в рамках партпроекта, обсуждая наши исторические достижения, значимость нашей Родины и её уникальный исторический путь», — сообщил Юров.
Заместитель Командира отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, полковник Федор Маркин уточнил, что за более чем двухвековую историю войска правопорядка прошли славный и непростой путь.
«Для наших войск не было спокойных времен. Начиная с батальонов внутренней стражи Комаровского и продолжая сплоченными рядами войск НКВД во времена революции, они не останавливались перед лицом опасности и вызовов времени. Эти войска остановили две армии под Москвой в 1941 году. Войска, которые в послевоенные годы и в новейшей истории прошли все горячие точки, без исключения первыми приходили на помощь и на восстановление правопорядка. В сегодняшние дни наши бойцы продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, оставаясь в числе первых, кто принимает участие в специальной военной операции», — прокомментировал Маркин.
Как отметил депутат Совета депутатов от «Единой России» в городском округе Балашиха Павел Касюлин, сегодня участники СВО продолжают дело своих прадедов, сражавшихся в Великой Отечественной войне, демонстрируя ту же отвагу, преданность и готовность стоять на страже мира.
«Сегодня все мы вносим свой вклад, помогая тем, кто в этом нуждается. Мы собираем гуманитарную помощь, поддерживаем семьи военнослужащих, заботимся о ветеранах. Это и есть наше единство — единство поколений, которое делает нас сильнее», — рассказал Касюлин.
Председатель общественной палаты городского округа Балашиха, председатель комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Елена Жарова в своем выступлении подчеркнула роль волонтеров, которые изо дня в день делают все для приближения Победы на фронтах спецоперации.
«С самого начала нашей деятельности в этом направлении, мы осознали, что успех зависит от слаженной работы всех участников. Совместно с местным отделением Партии „Единая Россия“, жителями, депутатами и Администрацией Балашихи, мы смогли создать эффективную систему помощи тем, кто в ней нуждается», — сообщила Жарова.
4-х бойцов, которые несут службу в составе Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского (ОДОН) отметили Почетной грамотой Московской областной Думы. Игорь Брынцалов выразил благодарность всем ветеранам и действующим военнослужащим за их службу и вклад в защиту национальных интересов.
«Сегодня мы чествуем тех, кто в разные периоды истории нашего государства отстаивал и приумножал подвиги его героического прошлого, всегда защищали наши ценности: культуру, историю и традиции», — сказал Брынцалов.
Кроме этого, наград удостоились и семейные династии в нескольких категориях: военная династия семьи Маркиных — общий стаж работы 85 лет, трудовая династия семьи Пулиных-Даньшиных — общий стаж работы династии 203 года, врачебная семьи Голобурдиных с общим стажем работы 45 лет и педагогическая семья Агеевых-Волченко, общий стаж работы которой составляет 107 лет.
«Семья — это символ стойкости, преданности и сплоченности. Мы гордимся тем, что в Московской области есть такие династии, которые продолжают свои семейные традиции. „Единая Россия“ и дальше будет поддерживать и сохранять наследие, чтобы каждый из нас мог гордиться своими корнями и продолжать дело своих предков», — заявил Брынцалов.
В заключение торжественного мероприятия, Игорь Брынцалов вручил партийный билет и значок директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования городского округа Балашиха «Детский технопарк „Кванториум“, наставнику команд-победителей региональных и федеральных проектов „Инженеры транспорта“, „Беспилотничество“, „Кадры для БАС“ Екатерине Шехориной.
Партийный проект «Успех V единстве поколений» способствует укреплению связей между поколениями, обмену знаниями и опытом, укреплению семейных связей и традиций.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.
«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.