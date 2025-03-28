Брынцалов поздравил военнослужащих с Днем войск национальной гвардии России

В особенный для всей страны год 80-летия Великой Победы, который объявлен президентом РФ Годом Защитника Отечества, подмосковная «Единая Россия» запустила региональный партийный проект «Успех в единстве поколений». Это патриотический проект, направленный на сохранение памяти и укрепления единства нашей страны.

По словам Игоря Брынцалова, успеха как в ходе специальной военной операции, так и в той ежедневной работе всей большой команды Подмосковья можно достичь, опираясь на опыт предыдущих поколений и преемственность традиций в служении Родине.

«Сегодня мы наблюдаем максимальную консолидацию общества. Более 80% граждан поддерживают нашего лидера и одобряют его действия. Владимир Путин на протяжении многих лет подчеркивает важность формирования традиционных ценностей, таких как патриотизм, духовность и семья, которые являются основой нашего общества. Теперь стало очевидно, за что и ради чего сражаются наши ребята — за нашу страну, единую, сильную и суверенную. Они защищают свои семьи и тех, кто сегодня в тылу трудится на благо Победы. И наша задача — привить, в первую очередь молодежи основы патриотизма, опираясь на конкретные примеры. Мы должны всегда помнить знаковые даты, которые отсылают нас к великим подвигам, и рассказывать подрастающему поколению о героях прошлого и настоящего. „Единая Россия“ хранит память о Великой Отечественной войне, Героях сегодняшних дней. На постоянной основе проводятся патриотические мероприятия, в том числе „Диктант Победы“, открываются „Парты Героев“, муралы», — сказал Брынцалов.

Он подчеркнул, что поддержка ветеранов, бойцов на линии боевого соприкосновения, их родных и близких в Московской области ни на минуту не останавливается.

«Все депутаты, секретари местных отделений — все вовлечены в сопровождение семей. На сегодняшний день за депутатами закреплено 19 268 семей военнослужащих. Всего с начала СВО нами направлено порядка 15 тысяч тонн гуманитарной помощи. Важно, что помощь оказывается не только военным, которые сегодня на передовой, но и тем, кто вернулся с боевых позиций. Ветеранам СВО важно найти себя в мирной жизни, в том числе, и в общественно-политической работе. Это прямое поручение Президента», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Секретарь балашихинского отделения «Единой России» Сергей Юров добавил, что первое мероприятие в рамках масштабного проекта «Успех в единстве поколений» совпадает с празднованием Дня войск Национальной гвардии. И это особенно приятно и символично.

«Для нашего города и дивизии Дзержинского это не просто слова — это часть нашей жизни. Более 100 лет дивизия располагается на территории нашего городского округа, и множество поколений военнослужащих проживало и продолжает жить здесь. Я уверен, что это станет прекрасной и доброй традицией. Мы с гордостью продолжим цикл мероприятий в рамках партпроекта, обсуждая наши исторические достижения, значимость нашей Родины и её уникальный исторический путь», — сообщил Юров.

Заместитель Командира отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Эдмундовича Дзержинского, полковник Федор Маркин уточнил, что за более чем двухвековую историю войска правопорядка прошли славный и непростой путь.

«Для наших войск не было спокойных времен. Начиная с батальонов внутренней стражи Комаровского и продолжая сплоченными рядами войск НКВД во времена революции, они не останавливались перед лицом опасности и вызовов времени. Эти войска остановили две армии под Москвой в 1941 году. Войска, которые в послевоенные годы и в новейшей истории прошли все горячие точки, без исключения первыми приходили на помощь и на восстановление правопорядка. В сегодняшние дни наши бойцы продолжают выполнять задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности, оставаясь в числе первых, кто принимает участие в специальной военной операции», — прокомментировал Маркин.

Как отметил депутат Совета депутатов от «Единой России» в городском округе Балашиха Павел Касюлин, сегодня участники СВО продолжают дело своих прадедов, сражавшихся в Великой Отечественной войне, демонстрируя ту же отвагу, преданность и готовность стоять на страже мира.

«Сегодня все мы вносим свой вклад, помогая тем, кто в этом нуждается. Мы собираем гуманитарную помощь, поддерживаем семьи военнослужащих, заботимся о ветеранах. Это и есть наше единство — единство поколений, которое делает нас сильнее», — рассказал Касюлин.

Председатель общественной палаты городского округа Балашиха, председатель комиссии по добровольчеству и вопросам СВО Общественной палаты Московской области Елена Жарова в своем выступлении подчеркнула роль волонтеров, которые изо дня в день делают все для приближения Победы на фронтах спецоперации.

«С самого начала нашей деятельности в этом направлении, мы осознали, что успех зависит от слаженной работы всех участников. Совместно с местным отделением Партии „Единая Россия“, жителями, депутатами и Администрацией Балашихи, мы смогли создать эффективную систему помощи тем, кто в ней нуждается», — сообщила Жарова.

4-х бойцов, которые несут службу в составе Отдельной орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознамённой дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского (ОДОН) отметили Почетной грамотой Московской областной Думы. Игорь Брынцалов выразил благодарность всем ветеранам и действующим военнослужащим за их службу и вклад в защиту национальных интересов.

«Сегодня мы чествуем тех, кто в разные периоды истории нашего государства отстаивал и приумножал подвиги его героического прошлого, всегда защищали наши ценности: культуру, историю и традиции», — сказал Брынцалов.

Кроме этого, наград удостоились и семейные династии в нескольких категориях: военная династия семьи Маркиных — общий стаж работы 85 лет, трудовая династия семьи Пулиных-Даньшиных — общий стаж работы династии 203 года, врачебная семьи Голобурдиных с общим стажем работы 45 лет и педагогическая семья Агеевых-Волченко, общий стаж работы которой составляет 107 лет.

«Семья — это символ стойкости, преданности и сплоченности. Мы гордимся тем, что в Московской области есть такие династии, которые продолжают свои семейные традиции. „Единая Россия“ и дальше будет поддерживать и сохранять наследие, чтобы каждый из нас мог гордиться своими корнями и продолжать дело своих предков», — заявил Брынцалов.

В заключение торжественного мероприятия, Игорь Брынцалов вручил партийный билет и значок директору муниципального автономного учреждения дополнительного образования городского округа Балашиха «Детский технопарк „Кванториум“, наставнику команд-победителей региональных и федеральных проектов „Инженеры транспорта“, „Беспилотничество“, „Кадры для БАС“ Екатерине Шехориной.

Партийный проект «Успех V единстве поколений» способствует укреплению связей между поколениями, обмену знаниями и опытом, укреплению семейных связей и традиций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.