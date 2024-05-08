Брынцалов поздравил ветерана ВОВ Марию Остапенко из Реутова в канун Дня Победы

В преддверии Дня Победы председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов по традиции поздравляет ветеранов Великой Отечественной войны. В ходе поездки в Реутов он навестил Марию Федоровну Остапенко. Спикер регионального парламента из года в год подчеркивает важность таких встреч, ведь живое общение, по его словам, всегда несет в себе особый смысл. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В канун священного праздника для всех нас огромная честь поздравить лично наших дорогих ветеранов. Нам важно сказать спасибо таким великим людям, как вы! Мы пришли пожелать вам долгих лет жизни, бодрости и праздничного настроения!» — обратился Игорь Брынцалов к ветерану.

Сколько бы лет не разделяло Марию Федоровну с теми страшными военными годами — она прекрасно помнит, как была призвана в армию в апреле 1942 года. Будучи совсем молодой девушкой, она в течение трех лет воевала в составе 4-й роты 29-го отдельного прожекторного батальона ПВО. Была телефонистом, связистом, прожектористом.

Страшные 1418 дней Великой Отечественной войны принесли в жизнь девушки много горя и потерь. В память о папе, который так и не вернулся тогда с фронта, она до сих пор хранит его свисток.

«Это свисток моего родного папочки. Он когда уходил на фронт, он говорил: «Доча, родная моя, любимая, это тебе мой свисток на память. Я ему: «Папочка спасибо, я теперь с ним буду все время, тебя никогда не забуду». Папочка убит под Сталинградом, с войны не пришел. Свисток всю жизнь со мной», — со слезами на глазах вспоминает Мария Федоровна.

Она помнит пережитые события войны отчетливо. От того и хорошо понимает ребят, которые сейчас принимают участие в СВО.

«Я желаю, чтобы ребята были здоровы, чтобы войны больше не было никогда, чтобы мир был спокоен и люди в нем жили счастливо и с добром. А то, что мы победим — это обязательно, без разговоров. Победа за нами. Есть за что сражаться — за нашу страну, которой лучше нет! И не будет такой! Наша страна добра и величава. И люди в ней живут добрые. Россия никогда не угаснет, она останется на века», — сказала Мария Федоровна.

Но, как подчеркнул Игорь Брынцалов, в том, о чем говорит ветеран — заслуга ее поколения, поколения победителей.

«Ваш подвиг и подвиг всех, кто ковал Победу, вдохновляет и поддерживает участников специальной военной операции. Они знают, что дело их правое, что за ними страна», — отметил парламентарий.

В завершении встречи Мария Федоровна пригласила Брынцалова на балкон посмотреть вместе с ней подготовленные жителями Балашихи праздничные выступления. Красиво и торжественно играл оркестр, всеми любимые песни военных лет звучали из уст собравшихся. Ребята из кадетских классов реутовских школ прошли торжественным маршем.

«Троекратное «Ура» нашему уважаемому ветерану! Спасибо вам за великую Победу и воспитание новых поколений, Мария Федоровна», — много раз звучало в адрес Остапенко с улицы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.