Подмосковье за 2 года направило в новые регионы 10 тыс т грузов

Московской областное отделение «Единой России» одним из первых в стране включилось в гуманитарную работу с новыми регионами. За два года регионом в общей сложности собрано и отправлено почти 10 тыс. т грузов. Об этом сообщил секретаря реготделения партии «Единая Россия», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«Эта цифра включает в себя как товары первой необходимости: медикаменты, продукты питания для нужд социальных учреждений и жителей прифронтовых регионов, так и адресную помощь фронту. Здесь – средства вспомогательной защиты, тактические принадлежности», — заявил Игорь Брынцалов.

Он также подчеркнул, что выстроенная система работы и налаженные связи позволяют оперативно включаться в решение различных задач.

«Правительство Московской области, депутатский корпус «Единой России» зачастую лично на связи с конкретными учреждениями из прифронтовых регионов, воинскими подразделениями, где несут службу наши бойцы. Благодаря этому мы в любой момент готовы реагировать на возникающие вызовы. Например, в прошлом году одной из точек напряжения стала Белгородская область. В первые сутки мы сформировали и отправили отдельный гумконвой с товарами первой необходимости для работы пунктов временного размещения жителей», — рассказал Брынцалов.

Помимо этого, помощь оказывается и внутри региона. Только за 3 месяца этого года в Московскую область прибыло свыше 400 детей из Белгорода.

«Часть детей, приехавших к нам, имеют ограниченные возможности здоровья и им требуется особый подход и внимание. Партийный актив на местах, наши депутаты, регулярно приезжают в пункты временного размещения, привозят, помимо товаров первой необходимости, игрушки, канцелярские принадлежности, учебную литературу. Занимаются организацией досуговых, спортивных и культурных мероприятий», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Буквально накануне в ПВР, расположенный в Клину, Подмосковные активисты МГЕР доставили мебель и развивающие игры в пункт временного размещения в Клину, где сейчас проживают дети из новых регионов страны.

Вклад партии в обеспечение жителей новых регионов гуманитарной помощью отметили представители Минобороны, МЧС, ФМБА. Замначальника национального центра управления обороной Олег Искусков также подчеркнул, что «Единая Россия» уделяет особое внимание поддержке участников СВО, ветеранов боевых действий, решению социальных вопросов и проблем членов их семей.

В целом же по стране «Единая Россия» за два года работы собрала и направила в новые регионы свыше 110 тыс. т гуманитарной помощи и 13 млрд рублей.

Итоги работы гуманитарного штаба «Единой России» за два года подвели на заседании с участием секретаря Генсовета партии Андрея Турчака.

«С начала СВО региональные отделения «Единой России» собрали и доставили в новые регионы более 110 тыс. т гуманитарной помощи. Почти 13 миллиардов рублей собрали и направили на закупку автомобилей, беспилотников, средств связи, систем радиоэлектронной борьбы и разведки, тепловизоров, экипировки для наших бойцов», – отметил секретарь Генсовета.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» отправила на лечение и реабилитацию в федеральные клиники более 1,5 тысячи детей из Донбасса, Новороссии и Белгородской области.

«В новых регионах также открыты 12 детских досуговых центров «Единой России». С «Молодой Гвардией» и фондом «Своих не бросаем» партия проводит работу в медицинских учреждениях. Сотни наших медицинских десантов отработали в фронтовых и прифронтовых госпиталях, оказывали помощь раненым, медицинским работникам. Доставлены сотни тонн медицинского, реабилитационного оборудования, медикаментов», – сказал секретарь Генсовета.

Глава штаба, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова напомнила – партия запустила программу медико-психологической реабилитации детей в Белгородской области. Также организовала выезд на отдых и оздоровление более 500 детей и их законных представителей из прифронтовых городов и поселков, членов семей военных в Краснодарский край, Ставрополье, Москву, Подмосковье и другие регионы.

При реализации медицинского направления гуманитарной миссии партия уделяет отдельное внимание организации работы волонтеров-медиков.

«Многие люди не могут получить медицинскую помощь в месте проживания. Вместе с докторами мы регулярно выезжаем в новые регионы, проводим полную диагностику, затем, благодаря ФМБА и Минздраву России, вывозим людей на лечение», – отметила Анна Кузнецова.

Помимо этого, «Единая Россия» организовала поддержку для пожилых жителей новых регионов. На постоянной основе волонтеры партии также работают в ПВР, куда доставляют бытовую технику, лекарства, медицинское оборудование.

Отдельное направление работы гуманитарного штаба партии – помощь фронту.

На базе Центра беспилотных систем, который был создан при поддержке «Единой России» и фонда «Наша Правда», организовано производство FPV-дронов «Скворец».

Решением Президиума Генсовета гуманитарный штаб «Единой России» был создан 28 апреля 2022 года. Он работает в режиме единого координационного центра – от решения логистических вопросов при доставке гумпомощи до гармонизации законодательств России и ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей и помощи в реализации народной программы партии в новых регионах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», - сказал Воробьев.