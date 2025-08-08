Брынцалов: победы под Гангутом и в Ленинградской битве изменили историю РФ

9 августа в День воинской славы России страна вспоминает две судьбоносные победы — Гангутское сражение 1714 года и окончание Ленинградской битвы в 1944 году, сообщил РИАМО председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

«9 августа, в День воинской славы России, мы вспоминаем два важнейших события. В этот день в 1714 году молодой русский флот одержал блистательную победу в Гангутском сражении. Флот Петра I продемонстрировал стойкость и гениальную тактику. В итоге первая крупная морская победа над сильнейшей шведской эскадрой навсегда изменила судьбу нашей страны. Так началось становление России, как великой морской державы», — сказал Брынцалов.

Он добавил, что в этот же день в 1944 году полным разгромом немецко-фашистских войск завершилась Ленинградская битва. Это одно из самых длительных и героических сражений Великой Отечественной войны.

«Оно заняло 1127 дней. В ходе битвы погибли около миллиона советских солдат и более 800 тыс. мирных жителей. Сотни дней блокады стали тяжелейшим испытанием для ленинградцев, но город выстоял и не сдался врагу», — отметил председатель Мособлдумы.

Брынцалов подчеркнул, что память о великих победах нашего многонационального народа всегда должна жить в сердцах людей.

«Их пример беззаветной любви к Родине, невероятного мужества вдохновляет новые поколения защитников. В этот знаменательный день желаю нашим воинам и всем нам в первую очередь твердости духа и веры в победу», — заключил спикер регионального парламента.