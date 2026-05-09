Брынцалов и Юров поздравили ветеранов ВОВ с Днем Победы

В преддверии 81-летия Великой Победы председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, глава Балашихи, секретарь местного отделения Единой России Сергей Юров, Президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк поздравили участников Великой Отечественной войны Александра Золотова и Василия Голотюка, вручили подарки и выразили слова благодарности за неоценимый вклад в Великую Победу, передает пресс-служба партии.

«Акции „Парад у дома ветерана“ и „Поющие дворы“ по инициативе Единой России проходят во всех городах Московской области. Так мы поздравляем наших уважаемых ветеранов, которые уже в силу возраста и здоровья не могут посетить праздничные концерты и мероприятия в городе. Это наш жест благодарности. В таком формате мы выражаем нашу признательность и уважение за совершенный ими подвиг», — сказал Игорь Брынцалов.

К поздравлению ветеранов присоединились молодогвардейцы, кадеты и юнармейцы, а под окнами развернулся праздничный концерт — оркестр и агитбригада исполнили знаменитые военные песни.

«Для нас большая честь сказать вам спасибо. Благодаря вам мы живем под мирным небом. Наша история — это наша сила. Мы никогда не забудем подвиги наших Героев! И будем передавать славную историю нашей страны из поколения в поколение», — подчеркнул Сергей Юров.

Александр Григорьевич Золотов — почетный гражданин Московской области и Балашихи. Он участвовал в ключевых сражениях Великой Отечественной войны: битве за Москву, Висло-Одерской операции и Курской дуге, освобождал многие города Польши.

После войны Александр Григорьевич продолжил службу, которой посвятил более 36 лет, уволился в запас в 1977 году. С тех пор он проживает в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «За службу Родине» третьей степени и 20 медалями.

Василий Леонтьевич Голотюк — автор десятков научных трудов, почетный член Академии военных наук, почетный гражданин городского округа Балашиха и почетный ветеран Подмосковья. В годы Великой Отечественной войны, будучи ребенком, он вступил в подпольную антифашистскую организацию. После войны ветеран закончил летное училище и военную академию. Василий Голотюк проходил службу в Войсках ПВО, став военным летчиком первого класса.

«Когда я сегодня вышел и увидел радостные лица, особенно молодежи, поднимающейся по ступенькам рядом, понял, как важно делиться нашими воспоминаниями. Это было невероятное удовольствие — видеть, что наша история жива и что она волнует сердца молодых людей. Если бы не опустился вниз, я бы не ощутил всей этой радости», — поделился Василий Леонтьевич Голотюк.

За боевые заслуги Василий Голотюк награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени.