сегодня в 14:31

Брынцалов и Юров посмотрели ход обновления сквера на улице Крупешина в Балашихе

В Балашихе при участии Мособлдумы и администрации городского округа прошел осмотр работ по обновлению сквера на улице Крупешина. Проконтролировать ремонт приехали председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и глава округа Сергей Юров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Работы ведутся в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Новая зона отдыха будет комфортна и доступна для всех жителей и обеспечена системой «Безопасный регион».

«Проведенные работы мы и, самое главное, жители оценивают положительно. Весь этот микрорайон преобразился, а завершение обновления сквера станет главным подарком ко Дню города. Дальнейшее благоустройство прилегающих дворов полностью отразит все просьбы, которые звучали и которые были вложены в народную программу партии „Единая Россия“, — сказал Игорь Брынцалов.

Обновление сквера уже выполнено на 90%. На данный момент завершено устройство основания и монтаж спортивной зоны, теннисного стола и качелей, продолжается укладка плиточного покрытия тротуаров, монтаж закладных деталей фундамента для опор освещения.

Одной из задач благоустройства является масштабное озеленение территории — планируется засадить растениями более 70% от общей площади сквера.

Открытие обновленного сквера планируется 6 сентября, в День города Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.