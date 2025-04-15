Брынцалов и глава Балашихи Юров проверили ход реконструкции КДЦ «Заря»

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов вместе с секретарем местного отделения партии «Единая Россия», главой Балашихи Сергеем Юровым в рамках реализации народной программы оценили ход реконструкции культурно-досугового центра «Заря». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Реконструкция культурного центра «Заря», начавшаяся в конце 2023 года, близится к завершению. В настоящее время подрядчик ведет финальные работы по отделке помещений и установке оборудования.

«В сентябре 2024 года мы открыли сквер „Семьи, любви и верности“, который стал частью комплексного проекта по развитию этого района. Мы стремимся создать здесь не просто жилой массив, а полноценное городское пространство с развитой инфраструктурой и комфортными условиями для жизни», — сказал Игорь Брынцалов.

За время масштабной реконструкции был полностью обновлен фасад здания, заменены инженерные коммуникации и отремонтированы все внутренние помещения. В зрительном зале установлены современная сцена и механизм для открытия кулис, а также новейшее мультимедийное и световое оборудование.

После завершения реконструкции под одной крышей разместятся не только культурный центр, но и детская школа искусств, библиотека и уникальный Музей Войск противовоздушной обороны.

«Реконструкция „Зари“ — это не просто обновление здания, это создание нового культурного пространства для жителей Балашихи. Мы стремимся, чтобы каждый житель, независимо от возраста и интересов, нашел здесь для себя что-то интересное и полезное», — сказал Сергей Юров.

Преобразится и прилегающая к «Заре» территория. Здесь будет разбит небольшой сквер с зонами отдыха, детской площадкой, скамейками и парковкой.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.