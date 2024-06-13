Брынцалов: ЕР проконтролирует благоустройство общественных территорий Подмосковья

«Единая Россия» обеспечит контроль за благоустройством общественных территорий в Московской области. Соответствующий вопрос рассмотрели на заседании фракции «Единой России» в Мособлдуме 13 июня, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Особое внимание депутаты областного парламента уделят 11 объектам, которые будут сданы в этом году. Это скверы, парки и пешеходные зоны в Балашихе, Богородском, Власихе, Волоколамске, Воскресенске, Дзержинском и Восходе.

«В целом в рамках реализации программы „Формирование современной комфортной городской среды“ будет сделано 56 объектов. Это 8 детских скверов, 3 набережных, 9 парков, 12 пешеходных зон, 5 площадей и 19 скверов», — напомнил руководитель фракции, секретарь Московского областного отделения «Единой России» Игорь Брынцалов.

Он также сообщил, что еще 7 объектов сделают в рамках Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений. Например, благоустроят рекреационную зону на реке Клязьма в Павловском Посаде, зону отдыха на берегу реки Коломенки, общественную территорию «Прогулочный маршрут дружбы поколений» в Сергиевом Посаде.

Помимо того, в рамках областной госпрограммы планируется благоустроить еще 41 общественную территорию.

«Депутатам важно контролировать проведение конкурсных процедур. И, конечно, традиционно выезжать на объекты, оценивать качество проводимых работ, привлекать к этому активных жителей муниципалитетов. Все преобразования делаются для людей, итоговый результат должен оправдать их ожидания», — заявил Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.