Брынцалов: Более 70% наказов регионального уровня в сфере образования исполнены

Свыше 70% наказов в сфере образования по Московской области исполнены. Об этом секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал 21 ноября на заседании фракции в региональном парламенте, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

По словам Игоря Брынцалова, в рамках реализации народной программы партии «Единая Россия», депутаты всех уровней работают над выполнением наказов жителей.

«В 2021 году в программную комиссию поступило более 23 тысяч наказов, касающихся сферы образования. Многие из них были муниципального значения — это почти 22 тысячи наказов. Они были переданы на муниципальный уровень и в дальнейшем исполнены. По итогам актуализации из 1204 обращений регионального уровня, положительно решили 841», — заявил Брынцалов.

Он также подчеркнул, что наказы чаще всего касаются расширения сети образовательных учреждений, улучшения условий обучения и воспитания, мер поддержки для педагогов и обучающихся.

«В 2023 году в регионе капитально отремонтировали 23 детских сада, 64 школы и 6 колледжей. Обновление образовательных учреждений продолжается. В текущем году капремонт охватил еще 23 детских сада, 42 школы, 10 колледжей и 4 учреждения дополнительного образования. Мы стали первым регионом в стране, который включил здания учреждений допобразования в государственную программу. Это решение направлено на создание более комфортной образовательной среды для детей и молодежи», — прокомментировал парламентарий.

Как отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике, член фракции «Единая Россия» Линара Самединова, в этом году также ввели новые меры поддержки для учителей. С 1 февраля учителя Подмосковья, которые арендуют жилье, могут получать компенсационную выплату в размере 20 тысяч рублей.

«На нее претендуют учителя-предметники, преподающие наиболее востребованные дисциплины: математику, русский язык, физику, информатику, биологию и химию, а также учителя начальных классов. Кроме того, мы дополнили статус „молодой специалист“ и ввели новую категорию лиц — „молодой работник“, для которой установлена выплата на период обучения и преподавания», — подчеркнула Самединова.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.