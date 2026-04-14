Брыли не исчезнут сами: как вернуть четкий контур лица

«Когда поплыл овал, то в первую очередь работаем с осанкой и миофасциальным релизом, — это залог того, что так называемые брыли надолго перестанут расстраивать вас при взгляде в зеркало. Для более глубокой проработки существует множество способов улучшить внешний вид и придать четкие контуры лицу», — сказал Ужва.

Например, ботулинотерапия — снимает гипертонус мышц и возвращает лицу красивые четкие контуры, рассказала эксперт.

«Эффективна контурная пластика препаратами на основе гидроксиапата кальция или полимолочной кислоты. Аппаратные методики также прекрасно справляются с этой проблемой, при помощи сфокусированного ультразвука или монополярного RF-лифтинга», — отметила дерматолог.

Ужва уточнила, что в самом «запущенном» варианте, когда при оценке состояния кожи понятно, что все вышеперечисленные методики не помогут — нужна консультация пластического хирурга с последующей операцией. Это при условии, если пациентка готова принять решение ложиться под нож.

