Брошенный в Нижегородской области кот Левушка обрел новый дом
Брошенный в Нижегородской области кот по кличке Левушка обрел новый дом — у него появились новые хозяева, сообщает pravda-nn.ru.
До этого на сайте объявлений была опубликована трогательная история кота, привлекшая внимание многих жителей Нижегородской области и СМИ.
Животное обнаружил местный житель в СНТ, где тот прятался от дождя под листьями лопуха. По его словам, кот впервые появился там весной, хотя его видели и осенью 2024 года. За этот период его шерсть свалялась в колтуны и сильно испачкалась.
Судя по всему, животное долгое время было бездомным. Когда ему предложили еду, он с благодарностью съел все, что дали. В итоге его отвезли в ветеринарную клинику для обработки от паразитов, кастрации и поиска любящей семьи.
Примерно через две недели Левушка наконец-то нашел свой новый дом.