Бронницкий филиал МАДИ проводит набор абитуриентов на 2025 год

В Бронницком филиале подмосковного института МАДИ до 25 июля продолжается прием документов на бюджетные места для поступающих по результатам ЕГЭ, а также до 21 августа на внебюджетные места для поступающих как по результатам ЕГЭ и до 12 августа по результатам внутренних вступительных экзаменов. Об этом сообщает администрация городского округа Бронницы.

Прием студентов осуществляется по следующим направлениям подготовки: «Наземные транспортно-технологические средства» (специалитет); «Технология транспортных процессов» (бакалавриат); «Экономика» (бакалавриат); «Информационные системы и технологии» (бакалавриат). Учеба в Бронницком филиале МАДИ обеспечит качественное образование и практические навыки, необходимые для успешной карьеры в различных отраслях. По окончании филиала выпускники получат диплом Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ).

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, в субботу — с 9:00 до 13:00 по адресу: ул. Ново-Бронницкая, д. 50. Подробную информацию можно получить по телефону: 8-496-46-6-93-97.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.