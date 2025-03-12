Бронницкий филиал МАДИ 15 марта приглашает абитуриентов на день открытых дверей

Бронницкий филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) приглашает абитуриентов на день открытых дверей. Мероприятие состоится 15 марта в 11:00 по адресу: г. Бронницы, ул. Ново-Бронницкая, дом № 50. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

У всех желающих появится уникальная возможность узнать о направлениях подготовки и образовательных программах филиала; получить ответы на все интересующие вопросы; пройти экскурсию по учебным аудиториям и лабораториям филиала, таким как: «Технология конструкционных материалов», «Физика», «Информационные технологии» и «Конструкции наземных транспортно-технологических средств».

Бронницкий филиал Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета предоставляет три направления подготовки, бюджетные места, военную кафедру, а также различные преимущества и перспективы, которые открывает вуз.

Более подробную информацию можно уточнить по номеру телефона: 8 (496) 466-93-97.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.