Брянский депутат предложил открыть в России круглосуточные храмы

Парламентарий и общественник выступил с инициативой создать сеть круглосуточных храмов, куда верующие смогут приходить за помощью и утешением в любое время дня и ночи.

«Ведь у многих людей ночью фактически может решаться жизнь: кто-то теряет близких, кто-то отправляется в дальний путь, в том числе на СВО», — отметил депутат.

По его мнению, круглосуточные храмы могут стать духовным прибежищем для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Сейчас многие православные храмы открыты с 7 часов утра до 20 часов вечера.