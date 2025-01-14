Брянский депутат предложил открыть в России круглосуточные храмы
Депутат Иванов: круглосуточные храмы станут местом силы в России
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Депутат Брянской гордумы, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов считает необходимым открыть в крупных городах России круглосуточные храмы, сообщает Life.ru.
Парламентарий и общественник выступил с инициативой создать сеть круглосуточных храмов, куда верующие смогут приходить за помощью и утешением в любое время дня и ночи.
«Ведь у многих людей ночью фактически может решаться жизнь: кто-то теряет близких, кто-то отправляется в дальний путь, в том числе на СВО», — отметил депутат.
По его мнению, круглосуточные храмы могут стать духовным прибежищем для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Сейчас многие православные храмы открыты с 7 часов утра до 20 часов вечера.