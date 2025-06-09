Известная российская телеведущая Екатерина Андреева на «Форуме будущего — 2025» в Москве заявила, что русские проигрывают «войну фейков» из-за неискушенности в запускании «уток», зато настоящие профи в этом — британские журналисты, сообщает «Царьград» .

«Каждый фейк обязательно будет отслежен и опровергнут. Там не будет замалчиваться. В России есть такое. Ой, сказали — а мы сделаем вид, что не слышали. Вот это неправильно», — объяснила Андреева.

По ее словам, сейчас британцы чаще всего оказываются авторами фейков и именно они умеют разоблачать невыгодные им сведения. Она даже подчеркнула, что русским этому стоило бы поучиться.

Андреева также привела в пример пресс-службу королевской семьи Великобритании. Там реагируют на любой слух о Виндзорах и выдают официальное опровержение: это и есть активная поддержка. В России стоило бы запускать побольше формирующих правильные общественные установки социальных роликов.