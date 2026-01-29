Бригада вручную очищает лестницы от снега в Красноармейске Подмосковья

Бригада «Городского хозяйства» вручную очищает лестницы и дворы в самом сложном по рельефу районе Красноармейска, чтобы обеспечить безопасность жителей во время снегопада.

В Красноармейске Пушкинского округа пять сотрудников «Городского хозяйства» под руководством мастера Гарика круглосуточно очищают от снега улицы Гагарина, Строителей и Пионерскую. Этот район отличается большим количеством лестниц — только на улице Гагарина их 25, две из которых самые высокие в городе, высотой 30 и 60 метров.

Каждую ступеньку рабочие очищают вручную, параллельно убирая дворы и выезды. Для расчистки также используют мини-погрузчик. После уборки поверхность посыпают песчано-соляной смесью для предотвращения образования льда.

Гарик отмечает, что техника не всегда может проехать в труднодоступные места, поэтому основная нагрузка ложится на рабочих с лопатами. Он поддерживает команду и ведет Telegram-канал, где ежедневно публикует фото и видео с места работы.

Бригада трудится практически без перерывов, несмотря на продолжающийся снегопад, чтобы жители могли безопасно добираться до работы и домой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.