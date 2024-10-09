Бразилец с помощью протезов щелковской компании МЕТИЗ поехал на велосипеде

Бразильский партнер щелковской компании МЕТИЗ продемонстрировал видео, в которых мужчина показазал мастерство использования протезов, созданных на основе модулей, разработанных в Щелково. В роликах мужчина ездит верхом на лошади и велосипеде, а также водит машину, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Главный герой — пациент, который потерял обе ноги. Однако это не стало преградой для его стремлений.

На первом видео он уверенно держится в седле и скачет на лошади, наслаждаясь свободой верховой езды. На втором видео он мастерски управляет велосипедом и автомобилем, с радостью наслаждаясь скоростью и независимостью.

Каждая такая история — это свидетельство силы духа и современных технологий. МЕТИЗ гордится тем, что наши комплектующие помогают людям во всем мире возвращаться к полноценной жизни и даже покорять новые горизонты.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.