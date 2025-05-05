Брата Владимира Кузьмина похоронили на Лайковском кладбище в Одинцове

На Лайковском кладбище в Одинцове под звуки виолончели похоронили брата известного музыканта Владимира Кузьмина — Александра — спустя 40 дней после смерти, сообщает сайт MK.Ru .

Александр Кузьмин умер в Сочи в марте 2025 года

На церемонии прощания присутствовали самые близкие люди покойного: Алеся и Павел Боженовы из группы «Русский маятник», продюсер Дмитрий Симоненко и певица Ирена.

Они оказывали моральную поддержку в сложные времена и помогали в продвижении его песен.

4 мая в возрасте 85 лет умерла народная артистка России Алефтина Евдокимова.