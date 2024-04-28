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Брата Джумохона Курбонова также задержали по делу о теракте в «Крокусе»

Брат 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумохона Курбонова также был задержан в хостеле, сообщает РИА Новости .

Басманный суд Москвы 27 апреля арестовал 20-летнего уроженца Таджикистана Джумохона Курбонова. Следствие полагает, что он обеспечивал соучастников теракта средствами связи и деньгами.

«Его задержали с братом», — заявил агентству сотрудник хостела.

Отмечается, что брат Курбонова не возвращался в хостел. Сотрудники не знают, где он сейчас.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали пять дней. В результате трагедии погибли 144 человека.