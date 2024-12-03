Ботаники: из-за растаявшего снега погибнут розы

В Подмосковье началось цветение растений: цветы на клумбах и почки на деревьях начали интенсивно распускаться. Природа, готовившаяся к зимнему сну, оказалась введена в заблуждение теплым циклонным влиянием, сообщает сайт MK.Ru .

В палисадниках городского округа Домодедово наблюдаются распустившиеся розы, а в Ногинске очевидцы зафиксировали фото набухших почек. Биологи считают, что в южной части Московской области вновь могут расцвести клубника и жимолость.

С отсутствием снега растения переживают повторную весну в этом году, что делает их очень уязвимыми: как только они истратят все силы на вегетативное развитие, неожиданные холода могут уничтожить свежие всходы. Ситуация усугубляется почти полным отсутствием снега.

Специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец сообщил, что слой снега в столице полностью отсутствует.

В Подмосковье он все еще заметен в Наро-Фоминске (1 см) и Михайловском (2 см), а наибольшее количество снега зафиксировано в Волоколамске (6 см) и Можайске (5 см).