Бот «Подмосковье | Цифровые сервисы» привлек более тысячи пользователей

Чат-бот «Подмосковье | Цифровые сервисы» в мессенджере MAX за три месяца с запуска в июле 2026 года объединил свыше тысячи пользователей, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Чат-бот «Подмосковье | Цифровые сервисы» появился в мессенджере MAX в июле 2026 года. За три месяца к нему подключились свыше тысячи пользователей.

Бот объединяет более 150 электронных ресурсов Московской области. Перечень регулярно пополняется. На одной платформе доступны переходы к госуслугам, официальным каналам губернатора, министерств и глав городских округов, новостям и мобильным приложениям, в том числе «Доброделу».

Для доступа нужно перейти по ссылке или найти бот по названию в поиске MAX и нажать «Начать». Затем в меню выбрать нужный сервис, канал, услугу или приложение и нажать на соответствующую иконку — бот перенаправит на выбранный ресурс.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что широкая цифровая трансформация должна пронизывать каждую отрасль, войти в жизнь каждого человека и каждой семьи.

По его словам, в рамках нацпрограммы при поддержке и сопровождении Минцифры была проделана очень заметная большая работа и регионами, и правительством.