Борщевик Сосновского захватывает Калужскую область

В Калужской области за последний год площадь зарастания борщевиком Сосновского выросла на 203 га, достигнув 2985 га. Губернатор Владислав Шапша на заседании правительства поручил усилить меры по борьбе с опасным растением, сообщает Агентство Бизнес Новостей .

В Калужской области для уничтожения борщевика применяют гербициды. Тем не менее, семена этого вредителя могут жить до 8 лет, что делает проблему присутствия растения актуальной.

Региональный кабинет министров прогнозировал, что через 5-7 лет до 50% калужских природных земель может быть «захвачено» борщевиком.

Губернатор Шапша поручил областному министерству природы вместе с муниципалитетами увеличить площади, которые обрабатываются спецсредствами от борщевика. Для решения проблемы можно привлечь средства из областных программ и грантов, заявил глава региона.