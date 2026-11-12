Бородин предложил убрать иностранные сладости из детских новогодних подарков

Бородин призвал популяризировать отечественных производителей. По его мнению, поддержка российских компаний должна стать приоритетом в нынешнее непростое время.

«Я считаю, что (надо — ред.) запретить (сладости иностранных брендов — ред.) и сделать так, чтобы в новогодние праздники дети видели именно российский шоколад, наши конфеты, печенье. Почему мы сейчас говорим о западных брендах? Почему мы не навязываем детям свою культуру, свои традиции? У нас полно своих производителей. Нужно популяризировать свою культуру, свои ценности, свои конфеты, шоколадки, чтобы наши дети знали, что у нас в стране есть не западные бренды, а наши», — пояснил Бородин.

Ранее экономист и эксперт товаров народного потребления Александр Анфиногенов посоветовал выбирать новогодние подарки в ноябре, пока сохраняется широкий выбор товаров.

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