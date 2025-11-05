«Большое дело»: в Петербурге рассказали о новой станции переливания крови

Начальник отдела по связям с общественностью и пропаганде безвозмездного донорства станции переливания в Санкт-Петербурге Станислав Давыдов заявил, что строительство новой современной станции переливания крови в Фрунзенском районе станет началом большого дела, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«Это будет современное, просторное и светлое здание. Сюда смогут приезжать не только доноры, но и врачи, получающие компоненты крови для городских клиник. Станция станет местом притяжения для тысяч жителей», — сказал Давыдов.

По его словам, станция будет находиться в удобной локации, где уже создается медицинский кластер: в соседстве работает родильный дом № 16 и городская клиническая больница № 5 имени Филатова, также планируется строительство медицинского колледжа.

В непосредственной близости располагаются трамвайные маршруты, а также имеется доступ к метро и транспортным развязкам.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.