Большинство студентов считают стажировки в ИТ лучшим способом приобрести профессиональный опыт

Согласно исследованию ИТ-холдинга Т1, ¾ студентов, обучающихся IT-специальностям, видят в стажировках наиболее эффективный путь приобретения профессиональных компетенций. Молодежь делает акцент на практическом обучении: 76,3% опрошенных уверены, что работа над реальными проектами в компаниях — это лучшая подготовка к будущему трудоустройству. Эти данные были получены в ходе летнего IT-лагеря, который холдинг организует второй год подряд — опрос проведен среди 160 студентов российских вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Рязани, Ижевска, Новосибирска и других городов, сообщает пресс-служба Т1.

В условиях высокой конкуренции среди начинающих специалистов акцент на практику в реальных бизнес-условиях значительно повышает их шансы на трудоустройство. По мнению респондентов, возможность участия в развивающих внутренних инициативах компании также может быть ключевым фактором при выборе работодателя.

В опросе в рамках образовательного интенсива участвовали студенты из множества городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самару, Рязань, Ижевск, Новосибирск и др. Молодые специалисты делились своим видением карьерных перспектив в отрасли и подготовки к выходу на рынок. Так, в начале профессионального пути для них крайне важны поддержка опытных наставников (73,8%) и работа с интересными задачами (63,1%), в то время как высокий уровень дохода считает приоритетом лишь каждый четвертый.

При этом большинство студентов настроены на быстрое карьерное продвижение: почти 80% уверены, что смогут занять senior-позицию или руководящую должность в течение 5 лет после начала карьеры.

Наиболее популярными направлениями для развития были названы разработка программного обеспечения (42,5%) и аналитика данных (19,4%). Примечательно, что более 70% респондентов хотят строить карьеру в своем родном городе или региональном центре, лишь треть рассматривает возможность переезда в технологические столицы — Москву или Санкт-Петербург.

«Полученные данные подтверждают общий тренд на формирование новой технологической реальности и сигнализируют о зрелости ИТ-экосистемы страны. В Т1 мы делаем ставку на развитие молодежи и стремимся погружать будущих специалистов в реальные бизнес-задачи, чтобы они как можно раньше почувствовали специфику работы в индустрии. Так, участие в ИТ-лагере Т1 помогает студентам развить прикладные и гибкие навыки через командную работу над реальными кейсами. А системная работа с вузами, проведение технологических олимпиад и хакатонов, обмен экспертизой в рамках собственных мероприятий и вовлечение молодых ребят из разных городов в масштабные проекты становится основой создания сильных центров компетенций и формирования кадрового резерва для ИТ-отрасли», — отметила заместитель генерального директора ИТ-холдинга Т1 по персоналу Екатерина Колесникова.

ИТ-лагерь Т1 — это бесплатный образовательный интенсив для учащихся технических и IT-специальностей со всей России. Программа этого года включила онлайн-обучение, командную работу и очный финал с защитой проектов. Его победители получили сертификаты и предложения о работе в компании. По итогам финала, прошедшего 28 августа одновременно в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге, 90 участников были приглашены на оплачиваемую стажировку в ИТ-холдинг Т1.