Большинство россиян поддерживают отношения с коллегами даже после увольнения

Опрос 9 тыс. россиян показал, что 58% граждан поддерживают связь с бывшими коллегами. 16% общаются с ними регулярно, а 42% — реже. При этом 59% респондентов получали от бывших коллег профессиональные советы и помощь после ухода из компании, сообщили РИАМО в пресс-службе портала «Авито Работа».

14% из них обращаются за помощью часто, 45% — иногда. Интересно, что на контакт с бывшими коллегами более охотно идут молодые люди (от 18 до 24 лет), а не представители старшего поколения.

Расширение круга профессиональных контактов способствует карьерному росту, поэтому представители топ-менеджмента постоянно или периодически получают помощь от бывших коллег или руководителей. При этом 56% квалифицированных рабочих специалистов меньше всего рассчитывают на помощь коллег.

Чаще всего за карьерным советом к экс-коллегам обращаются представители топ-менеджмента (76%), специалисты, занятые умственным (66%), а также физическим трудом (66%). В список тех, кто общается с бывшими коллегами, вошли руководители (64%), офисные работники (58%), работающие по массовой (57%) и рабочей (56%) специальностям.

Самыми популярными способами общения с экс-коллегами являются телефонные звонки и сообщения (54%), мессенджеры (46%), живые встречи (40%), соцсети (39%) и электронная почта (10%). Часто сотрудники встречаются с бывшими коллегами во время корпоративов или на деловых событиях (9%). При этом 8% граждан предпочитают общаться с помощью видеозвонков.

31% респондентов признался, что встречается с друзьями по прошлой работе несколько раз в год, 24% — раз в год, 23% — раз в месяц, 14% — несколько раз в месяц или даже в неделю. Такое близкое общение присуще молодежи от 18 до 24 лет (22%) и людям от 25 до 34 лет (19%). Также любят поболтать и представители рабочих профессий (28%).

72% опрошенных продолжают интересоваться делами бывшей компании. 22% признались, что следят за успехами коллег постоянно, причем женщины делают это чаще мужчин (24% против 20%).