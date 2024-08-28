сегодня в 14:54

Больше всего лотов на земельно-имущественные торги выставили в 3 округах Подмосковья

На минувшей неделе, с 19 по 23 августа, Комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 177 объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в городских округах:

Шаховская — 19;

Дмитровский округ — 14;

Рузский округ — 14.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании указанных округов:

Шаховская — 86 лотов;

Дмитровский округ — 135 лотов;

Рузский округ — 64 лота.

Стоит отметить, что с начала года уже передано на аукционе:

в Шаховской в аренду — 87 земельных участков, в собственность — 26 земельных участков;

в Дмитровском округе в аренду — 90 земельных участков, в собственность — 18 земельных участков;

в Рузском округе в аренду — 153 земельных участка, в собственность — 17 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте Единого портала торгов Подмосковья.

А в Telegram-канале Комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на Едином портале торгов.