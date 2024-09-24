Больше тонны гумпомощи передали дубненским мобилизованным

Сбор проходил в штабе местного отделения «Союза женщин России» с августа. Точкой отсчета стал благотворительный концерт «Zащитникам с любовью», который прошёл на набережной.

«Мы отправляем тактическую обувь, одежду, продукты питания, медикаменты. Хотим поддержать их, победа будет за нами», — рассказала председатель МОРО Союз женщин России г.о Дубна Ольга Михайлова.

Запрос поступил от штурмового отряда Ямпольского полка, где находятся дубненские, мобилизованные. Работой по сбору руководила Елена Силантьева, которая возглавляет комитет взаимодействия помощи СВО местного отделения «Союза женщин России». Она отмечает, дубненцы сплотились, и всё необходимое удалось собрать в кратчайшие сроки. Участие приняли и представители благотворительного фонда «Батальона». За сети же отвечали участницы комитета «Активное долголетие».

Но главное — это сама машина. Дубна передала мобилизованным УАЗ-450. Его предоставил участник СВО с позывным «Архив» и его отец. «Буханку» загрузили в машину и отправили нашим. Крепкая, проходимая теперь она будет помогать нашим бойцам.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.