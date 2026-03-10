Больше года жители кузбасского села страдают из-за майнинг-фермы

Более года жители села Сосновка в Новокузнецком районе Кемеровской области вынуждены мириться с перебоями в электроснабжении. Сообщается, что напряжение в местной сети падает до 170–190 вольт, хотя стандартным является показатель в 220 вольт. По мнению местного населения, источником трудностей стала крупная майнинг-ферма, размещенная неподалеку от населенного пункта, сообщает VSE42.Ru .

По словам местных жителей, работа майнинг-фермы приводит к постоянным сбоям в работе домашней техники: освещение мерцает, холодильники самопроизвольно отключаются, стиральные машины выходят из строя, а процесс кипячения воды в электрочайнике затягивается на долгие минуты.

Местные жители уверены, источником трудностей стала крупная майнинг-ферма, размещенная неподалеку от населенного пункта. Они полагают, что установки для майнинга криптовалюты отбирают колоссальный объем энергии, создавая непосильную нагрузку на электросети, которые изначально не были предназначены для подобных мощностей.

Неоднократные обращения сельчан в ресурсоснабжающую организацию и органы местной власти, по их словам, до сих пор не принесли результата — проблема остается нерешенной.

В компании «Россети» журналистам подтвердили факт поступления жалоб от жителей Сосновки. Там отметили, что ранее обращения не содержали всех необходимых для проверки деталей. В настоящее время энергетики намерены проанализировать каждую конкретную ситуацию в отдельности.

