Больше движения, тепла и общения: как бороться с осенней хандрой

Каждую осень психологи отмечают всплеск обращений — примерно на 30%. Осенняя хандра — не лень и не каприз, а естественная реакция психики на перемены, которые приходят вместе с концом лета, сообщила РИАМО медицинский психолог, аспирант кафедры общей и клинической психологии ПСПБГМУ им. Павлова, руководитель центров медицинской психологии «СверхЯ» от «ЛабКвест» Дарья Мезенцева-Кузнецова.

«Почему осенью тяжелее? Во-первых, становится меньше солнца и тепла. Организм реагирует усталостью, сонливостью, снижением настроения. Мы начинаем чувствовать, что сил — меньше, а дел — больше», — сказала психолог.

По ее словам, во-вторых, осень — середина года, время подведения итогов. Все, что не удалось сделать «к этому моменту», может вызывать у человека раздражение, тревогу или ощущение, что «ничего не успел». Особенно это заметно у тех, кто привык быть требовательным к себе.

Как добавила специалист, в-третьих, начинается учебный сезон. У детей — адаптация, новые правила, контрольные. У родителей — заботы, расписания, вечное чувство гонки. Даже если летом все было спокойно, к октябрю усталость накапливается у всех членов семьи.

Что помогает справиться:

1. Больше движения. Гуляйте, даже если не хочется. Любая активность на свежем воздухе помогает встряхнуться и снизить тревогу.

2. Сон и режим. Осенью особенно важно ложиться и вставать в одно и то же время. Организм благодарно реагирует на предсказуемость.

3. Меньше требований к себе. Если нет сил на подвиги — не нужно. Лучше выбрать одно реальное дело в день и спокойно его сделать.

4. Больше тепла и общения. Встречи, разговоры, простые объятия с близкими — все это реально поддерживает и возвращает чувство опоры.

5. Маленькие радости. Теплое одеяло, прогулка, любимая музыка, чашка кофе без спешки — не мелочи, а способ помочь себе восстановиться.

«Если грусть становится постоянной, ничего не радует, пропадает интерес к жизни, нарушается сон, появляется чувство безысходности или мысли вроде „все бессмысленно“ — это уже не хандра. Это повод обратиться к психологу или психиатру. Помощь специалиста помогает вернуть энергию, интерес и смысл — без „таблеточной зависимости“ и без стыда за слабость. Осенью особенно важно помнить: забота о себе — это не эгоизм, а профилактика выгорания», — объяснила Мезенцева-Кузнецова.

Она подчеркнула, что осень может быть временем усталости, но может стать и временем перезагрузки. Стоит чуть снизить темп и позволить себе быть живым, а не идеальным.

