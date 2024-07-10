Больше 5 млн гостей побывали в пространстве Москвы на выставке «Россия»

В пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ побывали свыше 5 млн гостей. Достижения мегаполиса были показаны в павильоне № 75, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Она (выставка – ред.) проходила на 75 объектах ВДНХ. К открытию выставки мы обновили павильон „Макет Москвы“, открыли новый павильон „Атом“ и „Дом Российской кухни“, — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.

Посетители выставки могли посмотреть цифровое шоу об истории Москвы, прогуляться с аудиогидом, погрузиться в традиции «Московского чаепития», а также принять участие в утренней тренировке от «Спортивных выходных».

В пространстве Москвы эксперты обсуждали с посетителями мировые тренды благоустройства, стартапы, составляющие "умного" города, арт-ландшафт и др. Стенд посетили иностранные делегации, участники Всемирного фестиваля молодежи, бизнес-миссии со всех регионов РФ, известные актеры, спортсмены, музыканты и туристы.

Туристический сервис RUSSPASS выступил технологическим партнером выставки-форума. На стойке «Москва — город твоих путешествий» все желающие могли распечатать открытки и оставить персональный тур по мегаполису. Кроме того, в XR-зоне записали свыше 32 тыс. видеороликов на фоне городских достопримечательностей.

Международная выставка-форум «Росссия» на ВДНХ проходила с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года. Выставка была посвящена успехам страны в различных отраслях. Ее участниками стали 89 регионов РФ, федеральные министерства, корпорации и общественные организации.