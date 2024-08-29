Больше 2500 семей Клина получили помощь к новому учебному году

В Подмосковье действуют несколько программ поддержки. По данным Управления социальной службы населения в Клину в этом году выплату на приобретение школьной формы получили 2258 человек. Компенсация составляет 3000 рублей и полагается каждому учащемуся до 18 лет, сообщили в местной администрации.

Сборы в школу — это всегда серьезная финансовая нагрузка для семьи. Что уж говорить о многодетных и малообеспеченных. Поэтому государство ежегодно выделяет средства для помощи таким категориям граждан.

Также почти 400 семей с невысоким доходом (меньше 18,3 тысяч рублей на человека) смогли оформить ежегодную выплату в размере 7 000 р. А 50 первоклашек получили подарок от команды губернатора — яркий ранец, наполненный необходимыми канцелярскими принадлежностями.

Стоит отметить, что все выплаты семьи получили в «проактивном» режиме, то есть без лишних заявлений и хождений по инстанциям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе многодетным семьям вручили награды «Родительская слава». Их получили Владимир и Марина Чураковы. Они живут в Лобне и воспитывают 11 детей. Семья ведет активный образ жизни, сплавляется на байдарках и ходит в походы. Их дети занимаются дзюдо и фитнес-аэробикой.



«Владимир с 1994 года в составе отряда „Ровесники“ ищет останки без вести пропавших солдат в Великой Отечественной войне. Марина руководит Центром помощи многодетным семьям „Многомама Лобня“. В 2016 году получила знак „Материнская слава“», — рассказал Воробьев.