Больше 100 команд приехали на игры «Юнармия, вперед!» в Ленинский округ

120 команд военно-патриотических отрядов регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» приняли участие в соревнованиях, которые прошли 25 апреля на территории музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском городском округе, передает пресс-служба администрации городского округа.

Игры «Юнармия, вперед!» в преддверии Дня Победы проходят здесь уже в шестой раз.

«Нам важно быть не только принимающей стороной. Мы приглашаем посетителей болеть, наблюдать за участниками патриотической программы. Это не только зрелищное мероприятие, но и весьма познавательное. Ведь школьники отвечают на вопросы об истории нашей страны и вооруженных сил», — отметил директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.

Кроме этого, в программу конкурсных испытаний вошли смотр строя и песни, марш-бросок «Болото», сборка-разборка АКМ, имитационная стрельба, боевое развёртывание, задания «Одеть бойца спецназа» и другие. Все юнармейцы выступали в форме, соответствующей правилам для каждого вида соревнований.

В мероприятии приняли участие и школьники из Ленинского городского округа — представители юнармейского отряда Бутовской школы № 2.

«Наш отряд организован сразу же после открытия школы — в 2017 году. Уже не первый раз принимаем участие в этих соревнованиях. Готовимся на территории школы два раза в неделю по два часа. Но для отличного результата не менее важен и командный боевой дух. Я планирую и в дальнейшем связать свою жизнь с защитой Родины и стать первой женщиной — военным летчиком-испытателем», — приводятся в сообщении слова юнармейца отряда имени Героя Советского Союза Г. К. Мосолова Вероники Сизых.

Добавим, по условиям соревнований, в каждой команде из семи человек должно быть не менее трех девушек. Возраст участников должен быть от 12 до 17 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.