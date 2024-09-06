Большакова: Подмосковье - лидер всех цифровых коммуникаций с населением

Подмосковье является очень цифровизованным регионом, сообщила председатель комиссии по коммуникациям, информационной политике и открытости власти Общественной палаты Московской области, член группы наблюдения за ДЭГ Мария Большакова.

«Мы фактически лидеры всех цифровых коммуникаций с населением. Я считаю, что у нас очень лояльное отношение к такой модели», - отметила Большакова.

Она отметила, что и в 2023 году, и на выборах в марте 2024 года, самое большое количество людей, которые проголосовали с помощью дистанционного электронного голосования, были в Подмосковье.

«И в моменте от старта выборов, за 4 часа, то есть с 8 до полудня сегодняшнего утра, уже проголосовали почти 40% от тех, кто зарегистрировался на ДЭГ. Это очень высокий показатель», - добавила Мария Большакова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.