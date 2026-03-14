Боли в животе и диарея: два ребенка отравились в ресторане «Ебидоеби» в Москве

Двое детей отравились в одном из ресторанов сети «Ебидоеби» в Москве. Пострадавшие несколько дней мучились из-за болей в животе и диареи, сообщает SHOT .

Инцидент произошел в заведении на Новокузьминской улице. Анастасия пришла в суши-бар вместе с дочками 9 и 12 лет. Женщина заказала онигири с креветкой и роллы «Филадельфия с лососем». По ее словам, через несколько часов у девочек сильно заболели животы и началась диарея. Женщина готовит обращение в Роспотребнадзор.

Москвичка рассказала, что сразу же обратила внимание на грязные столы в заведение. При этом на просьбу протереть столик официантка предложила пересесть за более чистый, которых в суши-баре не нашлось.

Другие посетители этой точки также жалуются на антисанитарию, неприятный запах, долгое время готовки и задержки по доставке.

