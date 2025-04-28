Более тысячи жителей Луховиц поддержали общеобластной субботник

В округе Луховицы, как и по Московской области, прошел массовый субботник. Работы, несмотря на дождливую погоду, удалось выполнить, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

На уборку вышли представители луховицкого отделения партии «Единая Россия» и депутатского корпуса, сотрудники окружной администрации, учащиеся школ и техникумов. В стороне не остались и молодогвардейцы, активисты Совета ветеранов, волонтеры партийного проекта «Городская среда» и другие. Общее количество участников перевалило за одну тысячу.

В городе главными площадками субботника стали Аллея Славы и парк имени Воробьева. Также внимание уделялось детским игровым комплексам и дворам у многоквартирных домов.

Участником уборки на Аллее Славы стал глава муниципального округа Луховицы, лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин. Он поблагодарил тех, кто поддержал инициативу, и отметил, что главное — не только участвовать в субботниках, но и не мусорить.

«Округ Луховицы не остался в стороне и поддержал общеобластной субботник. Несмотря на плохую погоду, много жителей откликнулось — луховичане вышли на уборку Аллеи Славы и других мемориалов, протерли памятники, собрали мусор, посадили деревья, спилили сухие ветви», — сказал Сергей Тимохин.

Также субботник охватил и сельские территории округа — повсеместно активисты «Единой России» и жители наводили чистоту, собирали мусор, сажали деревья и кустарники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.