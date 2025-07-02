Более тысячи выпускников Щелковского колледжа получили дипломы

В этом году счастливыми обладателями дипломов стали 1111 студентов.

По традиции, ребят лично встретила и чествовала заслуженный работник образования Московской области и директор колледжа Флора Владимировна Бубич. Вместе с ней юных специалистов поздравили заведующие структурными подразделениями и их заместители. Этот день стал важной вехой в жизни молодых специалистов, завершивших обучение и готовых к новым свершениям. Выпускники с гордостью получили свои дипломы, подтверждающие их достижения и трудолюбие на протяжении учебных лет.

Началась церемония с выступления коллектива Школы балета Александры Самойловой. В качестве почетных гостей мероприятия, которые пришли поздравить выпускников, были представители администрации, партнерских предприятий и ВУЗов. Все почетные гости наградили самых выдающихся выпускников благодарственными письмами и памятными подарками.

На празднике выступили творческие коллективы колледжа, а также исполнители из числа студентов и самих выпускников, которые порадовали всех гостей яркими выступлениями и красочными номерами.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.