Комплекс стал четырнадцатым логистическим объектом «ЭТМ». Он призван повысить доступность товаров для заказчиков на севере Москвы и Московской области. Сейчас запущены 20 тыс. кв. м складских площадей, в 2027 году их планируют увеличить до 50 тыс. кв. м.

На открытии присутствовал первый заместитель главы Дмитровского муниципального округа Евгений Тертышников. Перед церемонией для него провели экскурсию. Он отметил значение комплекса для экономического развития муниципалитета и региона, а также пополнения консолидированного бюджета. Затем участники перерезали символическую ленту.

Директор регионального центра «ЭТМ» Артур Антонян рассказал, что компания развивается вместе с рынком инженерных систем, участвует с партнерами в реализации новых строительных объектов и расширяет логистическую инфраструктуру.

На территории комплекса предусмотрены технические и складские зоны. Здесь используют электронный документооборот, интеграцию с учетными системами заказчиков и работу с маркированной продукцией. В перспективе ассортимент планируют расширить до 90 тыс. наименований. Помимо электротехнической продукции, компания намерена обеспечивать клиентов необходимой экипировкой.

«Мы занимаемся инженерной сантехникой, мы занимаемся очень большим спектром инженерных систем, но основная наша доля — это, конечно, электротехническая продукция», — рассказал начальник управления логистики компании «ЭТМ» Александр Баторов.

В планах также строительство общежития для сотрудников и создание на базе склада выставочного комплекса. Там заказчики смогут познакомиться с продукцией и оценить ее возможности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.