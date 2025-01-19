Более тысячи верующих поучаствовали в крещенских купаниях у стадиона «Арена Химки»

Более одной тысячи житлей и гостей городского округа Химки окунулись в купели на территории «Арены Химки» в Крещенскую ночь. Здесь для верующих подготовили три купели, теплые мужские и женские раздевалки, а также передвижную баню. Все желающие могли согреться горячим чаем со сладостями. Всего участие в крещенских купаниях в Химках приняли свыше трех тысяч человек, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Для комфорта гостей оборудовали купели как с холодной водой, так и с теплой. Чтобы не простудиться, подготовили отапливаемые мужские и женские раздевалки, настил для подхода к воде. Окунувшихся встречали волонтеры с полотенцами и угощали горячим чаем из самовара со сладостями.

«Для моей семьи этот праздник имеет особое значение. Он символизирует духовное очищение и обновление. Именно поэтому сегодня вместе с сыном и папой мы посетили центральную площадку у „Арены Химки“. Здесь вместе с сотнями химчан я присоединилась к традиции и окунулась в купель», — сказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

Всего для жителей было доступно семь купелей в разных микрорайонах: в парке «Экоберег» в Левобережном, в зоне отдыха «Лукоморье» в Сходне, рядом с Храмом благоверных князей Петра и Февронии Муромских в Подрезкове, у Храма Рождества Пресвятой Богородицы и Храма Покрова Пресвятой Богородицы в Луневе и на территории Церкви Алексия Митрополита Московского в Кутузовском. У каждой купели работали теплые раздевалки, а желающих угощали горячим.

Мероприятие сопровождали медицинские работники, спасатели, сотрудники МВД и волонтеры «Единой России». Празднование Крещения Господня завершилось 19 января в 3 часа ночи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил православных с Крещением Господним.