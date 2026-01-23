Более тысячи студентов Подмосковья прошли целевое обучение от Мособлгаза

С 2009 года свыше 1 000 студентов Москвы и Подмосковья получили востребованные специальности в энергетике по программе целевого обучения Мособлгаза, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Программа целевого обучения Мособлгаза действует с 2009 года. Она позволяет студентам технических вузов и колледжей Москвы и Подмосковья получить востребованную профессию и начать карьеру в энергетике. За это время в программе приняли участие более 1 000 студентов, все они были трудоустроены на предприятие после окончания учебы.

Участники программы получают дополнительные преимущества: гарантированное трудоустройство, дополнительную стипендию от компании и оплачиваемую практику. Для подачи заявки необходимо быть выпускником 9 или 11 класса, иметь сертификат участника специального конкурса Газакадемии и написать эссе о своем видении профессии в сфере газа и энергетики. Заявку можно подать только в год поступления.

Согласно постановлению правительства РФ № 555 от 27 апреля 2024 года, поступление на целевые места теперь зависит исключительно от результатов ЕГЭ, а не от согласия работодателя.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.