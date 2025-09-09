Более тысячи школьников стали участниками турслета в Химках

В Химках провели ежегодный детский туристический слет, который собрал более тысячи человек. Организатором мероприятия стал Химкинский лицей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

Тема этого года — «Вся Россия». Школьники разделились на команды, где каждой досталась своя республика нашей страны. Например, ученики 6 «А» класса стали настоящими экспертами по Адыгее: рассказали о местной культуре и быте.

Дети и их родители приняли участие в конкурсе представления команд, сверстали свою газету, приготовили блюда национальной кухни. Кроме того, школьники решили различные задачи и ребусы на тему туризма и экологии.

Для участников провели гонгу героев. На дистанции ребятам предстояло преодолеть переправу по бревну, спуск и подъем по перилам. Команды совместно решали ситуационные задачи по спасению пострадавших, разбирали и собирали автомат, снаряжали рожок патронами и примеряли химзащиту.

Мероприятие стало ярким примером того, как можно сочетать активный отдых с важными уроками о безопасности и патриотизме. Туристический осенний слет в Химкинском лицее уже стал доброй традицией на протяжении 25 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.