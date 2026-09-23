Более тысячи школьников посетили урок о единстве народов в Реутове 23 сентября

Областной открытый урок «Духовные родники Подмосковья» прошел 23 сентября в Реутове и собрал более тысячи учеников 6–8-х классов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В уроке также участвовали руководители общеобразовательных, православных и воскресных школ, преподаватели предметов «Духовное краеведение Подмосковья» и «Основы православной культуры», представители Московской митрополии Русской Православной Церкви.

Перед началом занятия участники посетили выставку работ воспитанников Детской художественной школы городского округа Реутов и мастер-классы по рисованию и изготовлению традиционных народных кукол из ткани. К собравшимся обратились патриарший наместник Московской митрополии митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, первый заместитель министра образования Московской области Анна Гребцова и глава городского округа Реутов Алексей Ковязин.

Центральным событием стало театрализованное представление «В единстве — сила», посвященное Году единства народов России. Диалог деда и внука, притча о семи родах и сцена «Во имя» раскрывали тему общих ценностей и служения Отечеству. Танцевальные номера показали многообразие народов страны, а в постановке вспомнили выдающихся людей — от Александра Невского до Сергея Королева.

После урока все участники получили книгу «России верные сыны» о святых и героях, чьи подвиги служат примером для многих поколений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье готовится праздновать День народного единства, также он призвал уделить внимание торжественным мероприятиям. «В эту продолжительную рабочую неделю мы готовимся к празднику — Дню народного единства. Всему, что связано с праздником, посвящено празднику, его идеологии, разъяснениям, награждениям, вниманию на местах, мы должны уделить внимание», — сказал Воробьев.